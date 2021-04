Am Freitag gegen 15.45 wurde ein silberfarbener VW von einer Passantin bei offensichtlichen Fahrübungen auf dem Wormser Festplatz gesehen. Eine Streife konnte dort tatsächlich das beschriebene antreffen und und kontrollieren. Wie die Polizei mitteilt, versuchten beim Anblick Streifenwagens die beiden Fahrzeuginsassen noch die Plätze zu tauschen, was die Beamten jedoch bemerkten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 38-jährige Fahrzeughalter und Beifahrer der 28-jährigen Fahrerin das Autofahren beibringen wollte. Die Polizei merkt an, dass der selbsternannte „Fahrlehrer“ selbst erst seit wenigen Tagen im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Beide Personen erhielten eine Strafanzeige, die Dame wegen Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis, der Herr wegen Zulassens des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis.

Die Polizei weist darauf hin, dass ein solches Verhalten kein Bagatelldelikt und eine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer darstellt. Wer noch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und das Autofahren lernen möchte, kann dies auf privat geführten Verkehrsübungsplätzen gegen Gebühr und unter Einhaltung der dortigen Bedingungen in gesetzeskonformer Weise tun.