Mit einem Blechschaden endete laut Polizei ein illegales Rennen zwischen zwei Autos in Germersheim. Als ihnen ein Lastwagen entgegenkam, bremste einer der Beteiligten, der zweite wich nach links aus, um nicht aufzufahren. Dabei prallte sein VW Passat gegen den Zaun eines Kindergartens. Laut Polizei stiegen die beiden Fahrer aus, sammelten abgefallene Autoteile auf und fuhren davon. Über die Kennzeichen ermittelte die Polizei die jeweiligen Halter. Dabei kam heraus, dass ein 54-Jähriger aus dem Kreis Germersheim beide Autos vor wenigen Tagen gekauft hatte. Die Polizei fand das Unfallauto in Germersheim. Jetzt soll ermittelt werden, wer am Steuer saß.