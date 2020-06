Bei der Durchsuchung eines Hauses in Schiffweiler-Heiligenwald (Saarland) hat die Polizei am Freitagnachmittag eine Cannabis-Aufzuchtanlage entdeckt. Laut Polizei waren die Beamten eigentlich wegen einer anderen Angelegenheit vor Ort, als sie die Entdeckung machten. Neben der Rauschmittel-Plantage seien zudem erhebliche Mengen an Betäubungsmitteln und weitere Beweise sichergestellt worden. Die betreffende Wohnung gehört einer 27-Jährigen, die bei der Polizeiaktion aber nicht anwesend war. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.