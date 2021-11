Das Land Rheinland-Pfalz will bei den Corona-Regeln die Zügel anziehen und die Warnstufen dabei so umgestalten, dass in der dritten – der höchsten – Stufe weitgehend die „2G“-Regel gilt. An vielen Orten und bei Veranstaltungen hätten dann nur noch Menschen Zutritt, die entweder gegen Corona geimpft oder von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind. Das hat Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Dienstag in Mainz gesagt. Konkrete Regelungen würden aber auch davon abhängig gemacht, was bei der Konferenz der Ministerpräsidenten am Donnerstag beschlossen werde.

Das Land strebt nach einer Regelung, bei der in Warnstufe eins wie bisher 25 Ungeimpfte Zutritt zu Veranstaltungen haben können, in Warnstufe zwei aber nur noch fünf und in Wanstufe drei gar keine mehr. Bisher können bei Veranstaltungen in Warnstufe eins 25 Ungeimpfte Zutritt bekommen, in Warnstufe zwei zehn und in der dritten Warnstufe fünf. Es könne außerdem wieder eine Regelung kommen, bei der an Stellen, an denen viele Menschen im Freien aufeinander träfen – wie Fußgängerzonen oder Weihnachtsmärkte – wieder eine allgemeine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gelte.

Weihnachtsmärkte könnten weiterhin stattfinden, sagte Hoch zudem, sofern auf ihnen eben die geltenden Regeln eingehalten würden.

In Zukunft wird eine absolute Anzahl an mit Covid-19-Patienten belegten Intensiv-Betten als Schwellwert für die Warnstufe herangezogen, anstatt eines Prozentanteils, wie bisher. Gesundheitsminister Clemens Hoch erklärt das auch mit Widersprüchen bei der Berechnung dieses Prozentanteils – je nachdem, welche Zahlen dafür als Grundlage herangezogen werden. Unter dieser neuen Regelung würde in nahezu allen Städten und Landkreisen in Rheinland-Pfalz, also auch in der Pfalz, die Warnstufe zwei in Kraft treten. Das liegt an den überall anhaltend sehr hohen Inzidenzen – bei einer Inzidenz über 100 an mehr als drei aufeinanderfolgenden Werktagen gilt für die Inzidenz Warnstufe zwei, ab 200 Warnstufe drei.

Für die in den vergangenen Tagen diskutierte mögliche 3G-Regel in öffentlichen Verkehrsmitteln – Busse und Bahnen dürften dann nur noch von Menschen genutzt werden, die geimpft, genesen oder getestet sind – zeigte Hoch sich offen. Allerdings wäre dann bei Kindern und Jugendlichen für den Schulbesuch eine Ausnahme zu machen.