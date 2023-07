[aktualisiert 16.40 Uhr] Die Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Beim Großbrand im Autohaus Horn in Landau in der Nacht zu Samstag ist Asbest freigesetzt worden. Der gesundheitsgefährdende Stoff war in den Faserzementplatten verbaut, die beim Einsturz des Daches zerbrochen sind. Der TÜV Rheinland hatte am Samstagvormittag Proben genommen und die Stadt am Montag zur Mittagszeit über das Ergebnis der Untersuchung informiert. Wie die Verwaltung am Nachmittag mitteilt, beginnt eine Fachfirma aus Karlsruhe schon am Dienstag mit der Reinigung der öffentlichen Flächen. Weitere Einzelheiten wurden noch nicht bekannt. Die Anwohner waren am Samstag über Catwarn und Cell broadcast, was alle Smartphones erreicht, gewarnt worden, dass sie Gartenmöbel sowie Ost und Gemüse aus dem Garten abwischen und nicht mit den Schuhen ins Haus gehen sollten. Kinder sollten nicht im Garten spielen. Diese Warnung gilt unverändert.