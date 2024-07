Energieprofessor Christian Rehtanz von der TU Dortmund sieht alles andere als schwarz, was die Entwicklung der Erneuerbaren in Deutschland angeht: „Vor zwei Jahrzehnten wurde gesagt: Maximal 10 Prozent erneuerbare Energien sind möglich und dann bricht alles zusammen. Jetzt liegen wir an manchen Tagen bei 100 Prozent erneuerbarer Energie beim Strom“. Doch natürlich müsse noch vieles besser werden in Deutschland. Er prangert in diesem Zusammenhang Fehler der Politik an, was es Rechtspopulisten einfach mache, Probleme bei der Energiewende für ihre Zwecke auszunutzen.

Rehtanz betont gleichzeitig die „immensen“ Zuwachsraten bei der Solarenergie – die weltweit zu beobachten seien. Die jüngst sich verbreitende Euphorie darüber teilt Christian Rehtanz gleichwohl nicht. Ob die Menschheit dank der Photovoltaik vor einem Zeitalter steht, in dem Energie im Überfluss vorhanden ist? Rehtanz gibt zu bedenken: „Das hieß es bei Kernenergie auch schon mal“.

Das Interview mit dem Dortmunder Energieprofessor lesen Sie hier.