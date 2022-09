Zwei Betreuer der Sportjugend Pfalz sind in der Nacht zum Sonntag, 28. September, auf dem Sportgelände nahe der Herxheimer Luitpoldstraße zusammengeschlagen worden. Dies hat die RHEINPFALZ nach einem Hinweis aus der Bevölkerung auf Nachfrage bei der Polizeiinspektion Landau und der Sportjugend Pfalz erfahren. Gegen 5.30 Uhr soll eine Gruppe von acht Jugendlichen und Heranwachsenden versucht haben auf das Sportgelände zu gelangen, auf dem Ferienfreizeit veranstaltet wird. Dies wurde ihnen von den Betreuern untersagt. Daraufhin schlugen nach Polizeiangaben ein 17- und ein 18-Jähriger auf die beiden Männer ein – derart heftig, dass der über 50-Jährige und der Mittdreißiger in ein Krankenhaus gebracht und medizinisch versorgt werden mussten. Die Polizei, die inzwischen von einem weiteren Betreuer gerufen worden war, konnte die Flucht von sechs Heranwachsenden, darunter die beiden Hauptverdächtigen sowie vier Mädchen und jungen Frauen im Alter von 15 bis 18 Jahren verhindern. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang laufen. An der Freizeit der Sportjugend nehmen mehr als 20 Kinder teil. Laut Sportjugend wurden die Eltern über den Vorfall umgehend informiert. Einen derartigen Angriff auf Jugend-Betreuer habe es bisher nicht gegeben, so der Verband. Die Zahl der Betreuer für das Camp, das morgen zu Ende geht, sei von fünf auf acht erhöht worden. Auch sei von der Polizei versichert worden, dass Gebiet zu kontrollieren. Die Verbandsgemeinde habe das Eingangstor durch ein zusätzliches Schloss gesichert.