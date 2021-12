Die Schweiz verschärft nach dem bedrohlichen Anstieg der Corona-Infektionen die Regeln für den Grenzübertritt. Einreisende müssen ab Samstag (4. Dezember) einen negativen PCR-Test vorlegen. Das gilt auch für Genesene und Geimpfte, beschloss die Regierung am Freitag. Zudem muss ein zweiter Test – PCR- oder Antigen-Schnelltest – zwischen dem vierten und dem siebten Tag nach der Einreise gemacht werden. Zudem wird die Gültigkeit des Antigen-Schnelltests von 48 auf 24 Stunden begrenzt. Der PCR-Test bleibt 72 Stunden gültig. Ausgenommen von der Regel seien Einreisende aus Baden-Württemberg und anderen Grenzregionen, sagte Michael Gerber, Leiter der Abteilung Recht beim Bundesamt für Gesundheit (BAG). Vorher verhängte Quarantänebestimmungen für zahlreiche Länder würden aufgehoben. Innerhalb von 14 Tagen haben sich in dem Alpenland pro 100 000 Einwohner 1151,51 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Eine Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Bundesamt für Gesundheit nicht jeden Tag an. In der Schweiz gilt weitgehend 3G, also Zutritt für Geimpfte, Genesene und Getestete. Veranstalter können neuerdings aber selbst auf 2G, also Zutritt nur für Genesene und Geimpfte, bestehen. Dann müssen keine Masken getragen werden. Zudem wird die Maskenpflicht in Innenräumen ausgeweitet, wenn Ungeimpfte Zutritt haben.