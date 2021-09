Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern darf auch sein Heimspiel am 11. September (14 Uhr) gegen den SV Waldhof Mannheim vor bis zu 20.000 Zuschauern austragen. Es gilt die 3G-Regel (Nachweis beim Einlass über geimpft, genesen, getestet). Für das Derby im Fritz-Walter-Stadion hatte der FCK erneut einen Antrag zur Erhöhung der Besucherzahl eingereicht. Den hat die Stadtverwaltung Kaiserslautern im Einvernehmen mit dem Landesministerium für Wissenschaft und Gesundheit bewilligt. Das hat der FCK bekanntgegeben. Die Genehmigung gilt wie bei den vergangenen beiden Heimspielen der Lauterer gegen den TSV 1860 München und FSV Zwickau mit Hygienekonzept und unabhängig vom Inzidenzwert in Kaiserslautern. Der FCK hat über seinen Internetshop an diesem Donnerstag schon mit dem Derby-Kartenverkauf für FCK-Mitglieder und FCK-Dauerkarteninhaber begonnen. Details zum Gästekontingent werden noch bekanntgegeben.