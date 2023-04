In rund drei Wochen soll das U-Boot U17 sein Zwischenziel im Technik-Museum Speyer erreichen. Über den Nord-Ostsee-Kanal geht es von der Werft in Kiel nach Dordrecht in den Niederlanden weiter über Nijmegen, Duisburg, Köln, Lahnstein, Mainz, Mannheim bis nach Speyer.

Warum die Verantwortlichen zwei Passagen auf der Reise ganz besonders im Auge haben und warum das Boot neun Tage südöstlich von Rotterdam ankert, lesen Sie hier.