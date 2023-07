„Die Landesregierung geht nicht nur mit ihren Beschäftigten in höheren Führungsfunktionen nach Gutsherrenart um. Das gilt für alle Polizeibeamtinnen und -beamten in Rheinland-Pfalz. Beförderungsprobleme, Gängelung, fragwürdige Stellenbesetzungen gibt es auch unterhalb der höheren Führungspositionen.“ Das schreibt die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) zur aktuellen Diskussion über die Unzufriedenheit bei der Polizei im Land. Die mitgliederstärkere Gewerkschaft der Polizei (GdP) nimmt ebenfalls Bezug zu den Berichten der RHEINPFALZ der letzten Tage und verlangt „500 Neueinstellungen jährlich“ bei Schutz- und Kriminalpolizei sowie „75 Kräfte für den Verwaltungs- und Tarifbereich“. Die GdP-Landesvorsitzende Sabrina Kunz appelliert an die Landesregierung , „unsere Forderungen nicht weiter als Gejammer abzutun, sondern darin den Weg zu Lösungen zu sehen“. Kunz verlangt „Entlastungen und Perspektiven“ für Polizeibeschäftigte aller Art. Das derzeitige Prozedere im Bereich Beförderungen fördere „das Gefühl von Klüngel und Gemauschel“. Die DPolG erklärt hierzu: Bei Beförderungen sei die Situation im gehobenen Polizeidienst „noch deutlich schlechter“ als im gehobenen Dienst, „insbesondere wenn man die Wartezeiten betrachtet“. Die RHEINPFALZ hatte zuletzt über umstrittene Beförderungen, Unzufriedenheit beim Landeskriminalamt und im höheren Dienst bei der Polizei in Rheinland-Pfalz insgesamt berichtet.