[Aktualisiert um 14.28 Uhr] Während Baggerarbeiten ist im südwestlichen Bereich des Industriegebietes in Edenkoben, in der Nähe des Bahnhofes, eine Bombe gefunden worden. Dies teilte die Verbandsgemeindeverwaltung mit. Häuser und Gewerbebetriebe innerhalb des 150 Meter Radius wurden bis 14.30 Uhr evakuiert. Etwa 80 Personen mussten ihre Häuser verlassen. Ein Fahrdienst des DLRG und des DRK bringt sie auf Wunsch in den Kurpfalzsaal, der während der Evakuierung für Betroffene geöffnet wurde. Zwei anliegende Firmen mussten die Produktion einstellen. Die Entschärfung soll ab 14.45 Uhr beginnen.

Es wird Einschränkungen im Bahnverkehr, sowie in der Staatsstraße geben. Wie die DB auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte wird die Strecke zwischen Landau und Neustadt ab 14.30 Uhr unterbrochen sein. Ein Ersatzverkehr werde eingerichtet.

Die Bevölkerung wird gebeten Ruhe zu bewahren. Betroffene Personen werden gezielt von den Einsatzkräften angesprochen. Nähere Informationen folgen.