Für Wettervorhersagen und Unwetterwarnungen wird ein flächendeckendes Radarnetz gebraucht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) will dafür eine neue Radarstation am Haardtrand bauen. Doch gegen den Standort am Ludwigsturm auf Rhodter Gemarkung regt sich Widerstand. Der DWD hatte am Dienstagabend zu einer Informationsveranstaltung geladen. Dabei war die vorherrschende Meinung der Bürger, dass eine rund 40 Meter hohe Radarstation die Optik beeinträchtige. „Ein solcher Turm passt einfach nicht in die Landschaft“, so die immer wieder geäußerte Meinung der Anwesenden.

