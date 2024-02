In einer Werkstatt im Mühlweg ist am späten Mittwochabend ein 55-Jähriger offenbar bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, habe der Mitbetreiber der Firma im Industriegebiet Nord an einer Müllpresse auf einem Lkw-Auflieger gearbeitet, die wohl ins Kippen geraten sei. Der Mann sei gegen 22 Uhr leblos aufgefunden worden. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Technisches Hilfswerk und Feuerwehr waren nach RHEINPFALZ-Informationen zur Bergung im Einsatz.