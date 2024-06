Die Urlaubsregion Deutsche Weinstraße darf sich seit 2020 als erste Region in Rheinland-Pfalz „Nachhaltiges Reiseziel“ nennen. Allerdings dürfte dies bislang wohl eher Touristik-Fachleuten als der breiten Öffentlichkeit bekannt gewesen sein. Das wollen die Tourismus-Vereine Deutsche Weinstraße-Mittelhaardt ( Neustadt) und Südliche Weinstraße ( Landau) jetzt ändern, und mit einem Aktionswochenende auf die Bemühungen um einen zukunftsorientierten Tourismus aufmerksam machen. Am 15. und 16. Juni können Pfälzer und ihre Gäste 51 Veranstaltungen zwischen Kindenheim im Leiningerland und Bad Bergzabern in der Südpfalz besuchen, die „Nachhaltigkeit“ erlebbar machen: So werden in mehreren Orten entlang der 85 Kilometer langen Weinstraße Wein- und Erlebniswanderungen angeboten, es gibt Führungen durchs Lavendelfeld, durch Städte, Wälder, ein Hotel und einen Ziegenhof. Angeboten werden auch eine Wanderung mit Lamas oder eine Familientour zu Auerochsen. Und wer will, kann sich im Waldbaden üben oder mit dem E-Bike zu Zukunfts-Weinbergen radeln. Das Ganze läuft unter dem Slogan „#nadierlich Pfalz“. Wer teilnehmen will, muss sich vorher bei den einzelnen Anbietern anmelden: nadierlich.de/aktionswochenende.