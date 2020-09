Ein mit einem Revolver bewaffneter Täter hat am Dienstagabend eine Tankstelle an der Bundesstraße B36 bei Rheinstetten-Mörsch überfallen und dabei Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro erbeutet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen betrat der maskierte Mann am Dienstag gegen 19.45 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und bedrohte den Angestellten sowie einen anwesenden Kunden mit einem silbernen Revolver. Den Kunden forderte er dabei auf, sich auf den Boden zu legen, der Angestellte sollte die Kasse öffnen. Diesen Forderungen kamen beide nach. Danach forderte er die Herausgabe des Bargeldes, woraufhin der Angestellte das Bargeld der Kasse in eine vom Täter mitgebrachte Stofftasche legte. Zudem nahm der Unbekannte noch mehrere Zigarettenschachteln aus der Auslage an sich.

Anschließend verließ der Täter den Verkaufsraum und flüchtete zunächst zu Fuß in Richtung Karlsruhe.

Trotz der unmittelbar eingeleiteten Fahndung der alarmierten Polizei, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnte der Flüchtige nicht aufgegriffen werden.

Der unbekannte Täter ist männlich, etwa 185 bis 190 Zentimeter groß mit kräftiger Statur. Er hat eine helle Hautfarbe und braune Augen. Er sprach akzentfreies Deutsch mit hiesigem Dialekt. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einer dunklen Daunenjacke mit Kapuze, die er über den Kopf gezogen hatte. Auffällig war hier, dass das Innenfutter der Kapuze rötlich ist. Zudem trug er eine schwarze Jogginghose mit einem weißen Streifen sowie schwarze Schuhe und schwarze Stoffhandschuhe. Zusätzlich trug er eine schwarze Sturmhaube und war mit einem silbernen Revolver bewaffnet. Die von ihm mitgeführte Stofftasche war schwarz und hatte einen weißen Streifen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0721 666-5555 entgegen.