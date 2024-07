Ein 28 Jahre alter Mann ist am Samstagabend in Speyer von der Polizei in Gewahrsam genommen worden, nachdem er erst gegen Nachbarn und dann gegen Polizeibeamte aggressiv geworden war. Wie die Polizei berichtet, war gegen 21 Uhr ein Anruf aus dem Birkenweg gekommen: Der Mann sei betrunken, trete gegen Türen und beleidige Leute. Die eingesetzten Beamten hätten ihn angesprochen, worauf er mit weiteren Aggressionen reagiert habe. Als die Beamten ihn festnehmen wollten, habe er sie beleidigt und versucht, sie zu treten und zu beißen – allerdings erfolglos. Ihm sei eine Blutprobe entnommen worden, außerdem werde gegen ihn ermittelt.