In Rheinland-Pfalz gilt ab dem kommenden Dienstag im Zuge bundesweit wieder steigender Corona-Infektionszahlen ein Beherbergungsverbot. Dies teilte die Staatskanzlei am Freitagabend mit. Auf der Internetseite der Landesregierung sollen Regionen und Kommunen mit einem erhöhten Infektionsrisiko bekannt gemacht werden. Beherbergungsbetriebe dürften keine Touristen mehr aufnehmen, die aus einem solchen Gebiet kommen oder dort ihren Wohnsitz haben. „Wir haben eine herzliche Bitte: verzichten Sie auf Urlaubsreisen, wenn Sie in einem Risikogebiet leben“, teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach einer Sitzung des Ministerrats mit.

Bürgerinnen und Bürger aus Rheinland-Pfalz seien von der Regelung ausgenommen. Urlauber aus innerdeutschen Risikogebieten sind ebenfalls ausgenommen, wenn sie einen negativen Corona-Test haben, der nicht älter als 48 Stunden ist. Die Verordnung betreffe ausschließlich touristische Angebote. Private Besuche oder geschäftliche Reisen seien ausgenommen. Zudem würden falsche Angaben auf Kontaktlisten ab diesem Samstag mit einem Bußgeld von 150 Euro bestraft.