Die Bundesländer haben ein Beherbergungsverbot für Urlauber aus inländischen Corona-Risikogebieten beschlossen. Das Verbot gelte bundesweit, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin am Mittwoch aus Teilnehmerkreisen nach einer Schaltkonferenz der Chefs der Staatskanzleien der Länder mit Kanzleramtschef Helge Braun.

Währenddessen lockert Schleswig-Holstein die Einreise-Regeln für Herbsturlauber wieder. Wenn Urlauber aus deutschen Corona-Risikogebieten einen negativen Corona-Test vorlegen können, dürfen sie ihre Herbstferien doch in Schleswig-Holstein verbringen. Das kündigte der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch an. Die Quarantänepflicht fällt in diesem Fall weg.