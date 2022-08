Polizistenmorde: Welche Gesetze wie geändert werden sollten

„Diese skrupellosen und kaltblütigen Vorfälle müssen Konsequenzen haben.“ Das fordert Christian Baldauf, der Chef der CDU Rheinland-Pfalz. Andere Politiker halten sich bedeckt. Konkrete Vorschläge machen nur die Grünen.Zum Artikel

Kommentar zu Behördenversagen: (Noch) nichts gelernt

Die mutmaßlichen Täter von Kusel und Saarbrücken genossen eine gewisse Narrenfreiheit. Das geht auf die Kappe von Behörden, meint Saarland-Korrespondent Georg Altherr. Zum Artikel

ADAC rechnet mit vielen Staus durch Rückreisewelle

Reiserückkehrer müssen sich in den nächsten Tagen und am Wochenende auf stockenden Verkehr und viele Staus einstellen. Laut ADAC werden vor allem Menschen aus Bayern und Baden-Württemberg auf den Straßen erwartet. Dazu kommt, dass in vielen nördlichen Bundesländer und in den Niederlanden die Ferien in Kürze enden werden. Zum Artikel

Pfälzer Familie verzichtet seit einem Jahr auf eigenes Auto

Können wir aufs Auto verzichten? Das hat sich die Landauer Familie Schowalter gefragt – Vater, Mutter und zwei Kinder. Gesagt, getan, das Auto wurde verkauft. Wie ist die Bilanz nach einem Jahr? Zum Artikel

Laternen in der Fahrbahn: Pirmasenser Seitenstraße wird Unfallschwerpunkt

Schon neunmal sind die fünf Laternen angefahren worden, die in einer Seitenstraße im Pirmasenser Stadtteil Winzeln stehen. Denn sie stehen in der Fahrbahn. Aber das ist so gewollt. Zum Artikel

Das sollten Sie vor der Reise erledigen: PC und Schmuck fotografieren

Türen und Fenster zu – und schnell ab in den Urlaub? Besser ist es, sich vor der Abreise etwas Zeit zu lassen, um für den Fall eines Einbruchs gewappnet zu sein. Zum Artikel

Nach FBI-Durchsuchung: Donald Trump inszeniert sich als Opfer

In einer Razzia hat die US-Bundespolizei FBI das Anwesen von Donald Trump in Florida durchsucht. Die Beamten sind wohl verschwundenen, geheimen Dokumenten auf der Spur. Trump ärgert sich öffentlich, dass dabei auch sein Safe aufgebrochen wurde. Zum Artikel

Warum der SV Waldhof trotz hoher Schulden eine Zukunft hat

Dem SV Waldhof Mannheim 07 droht eine bilanzielle Überschuldung: Zu diesem Schluss kam ein Finanzexperte, als er sich die öffentlich einsehbaren Bilanzen des Traditionsvereins ansah. Sport-Redakteur Michael Wilkening erklärt, warum bisher trotzdem kein Insolvenzverfahren eröffnet werden musste. Zum Artikel

Pfälzer Stadt mit höchster Inzidenz im Land

Für Rheinland-Pfalz meldet das Landesuntersuchungsamt am Dienstag 3.394 neue laborbestätigte Infektionen mit dem Coronavirus seit Montag. Das Infektionsgeschehen in der Pfalz mit interaktiven Karten. Zum Artikel

Niedrigwasser im Rhein bremst Schiffsverkehr

Das Jahr 2022 ist bislang viel zu trocken. Seit Wochen verzeichnet der Rhein sinkende Pegelstände, die sich immer mehr den Rekordtiefstständen nähern. An den Häfen und in der Natur verschärfen sich die Probleme. Zum Artikel