Im Süden Berlins ist offenbar eine Löwin entlaufen. Über Radiodurchsagen und per Warn-App wurde die Bevölkerung am frühen Donnerstagmorgen aufgefordert, zuhause zu bleiben. Nach dem Tier werde mit einem Großaufgebot gesucht. Woher es kommt, sei bislang unklar. In umliegenden Zoos und Tierparks werde keine Raubkatze vermisst.