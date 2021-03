Das Gesundheitsamt Bad Dürkheim hat 46 neue Corona-Fälle gemeldet. Im Kreis DÜW haben sich seit Freitag 36 Menschen mit dem Virus infiziert, in der Stadt Neustadt zehn. Damit sind der Behörde aktuell 274 aktive Infektionen im Kreisgebiet und 68 in Neustadt bekannt. Unter den Infizierten sind 25 Kreisbürger, bei denen die britische Virusmutation nachgewiesen wurde, in Neustadt sind es acht.

Positiv auf das Virus getestet wurden ein Kind und eine Erziehungsperson aus einer Kindertagesstätte in Lambrecht. Zwei Gruppen wurden in Quarantäne geschickt.

Darüber hinaus gibt es einen weiteren Todesfall, der in Zusammenhang mit Corona steht. Gestorben ist eine über 60-jährige Person aus Erpolzheim. Bislang sind im Kreis 140 Menschen an oder mit Corona gestorben, in Neustadt 34.

Im Kreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau haben sind weitere 44 Menschen an Covid-19 erkrankt. Das teilt das Gesundheitsamt in Landau mit.