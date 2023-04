Spurensuche in Wunsiedel: Elfjähriger offenbar an Tod von Zehnjähriger beteiligt

Nach dem Tod eines zehnjährigen Mädchens in Wunsiedel geht die Polizei derzeit davon aus, dass ein Elfjähriger tatbeteiligt gewesen ist. Ergebnisse der Spurensicherung lassen diesen Rückschluss zu, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Karfreitag gemeinsam mit. Hier geht’s zum Artikel.

Streit um B-10-Ausbau: Gegner und Befürworter demonstrieren am Donnerstag

Nachdem Gegner des vierstreifigen Ausbaus der B10 angekündigt haben, erneut gegen den bereits beschlossenen Straßenausbau zu demonstrieren, hat sich auch die Seite der Ausbaubefürworter formiert. Hier geht’s zum Artikel.

Haus einsturzgefährdet: Trappengasse gesperrt

Die Stadtverwaltung hat die kleine Gasse am Rathausplatz gesperrt. Wie es nun weitergeht, ist noch unklar. Hier geht’s zum Artikel.

Vergewaltigungsvorwürfe: Ex-Mann aus Mangel an Beweisen freigesprochen

Im Prozess gegen einen 58-jährigen Mann aus Ludwigshafen, dem vorgeworfen wurde, im Zeitraum von 2015 bis 2018 seine Ehefrau mehrfach vergewaltigt und den gemeinsamen Sohn körperlich misshandelt zu haben, gibt es ein Urteil. Für zwei Fälle von Körperverletzung wurde der Mann zu einer Geldstrafe verurteilt. Den Vorwurf der Vergewaltigungen sah das Gericht jedoch nicht als bewiesen an. Hier geht’s zum Artikel.

Wie viel Veränderung der FCK-Kader erfahren wird

Der FCK spielt auch kommende Saison in der Zweiten Fußball-Bundesliga. Die Kaderzusammenstellung wird nun intensiviert. Wer geht und wer bleibt – eine Einschätzung. Hier geht’s zum Artikel.

Investor droht Anwohnern: Ähnlicher Fall macht bundesweit Furore

In Zweibrücken hat ein Investor eine Privatstraße ersteigert, um sie nun den Anwohnern teurer zu verkaufen. Ganz ähnlich hat sich ein Fall in Schleswig-Holstein abgespielt. Der wurde vor allem deshalb deutschlandweit bekannt, weil das ARD-Satiremagazin „Extra3“ in seiner Reihe „Realer Irrsinn“ darüber berichtete. Hier geht’s zum Artikel.

Die BASF und die Buga: Von E-Mobilität bis zu Yogamatten

Mit einer interaktiven Ausstellung, einer gemeinsamen Außenfläche in Kooperation mit John Deere sowie mit Experimentier- und Berufsorientierungsangeboten für Schüler und Familien ist die BASF bei der Bundesgartenschau (Buga) in Mannheim (14. April bis 8. Oktober) vertreten. Hier geht’s zum Artikel.

Nebenjobs von Abgeordneten: Transparenzregeln immer noch nicht vollständig umgesetzt

Noch immer sind die Nebenjobs und -einkünfte von zig Abgeordneten nicht veröffentlicht. Dabei hatte sich noch der alte Bundestag strengere Transparenzregeln gegeben, um beim Bürger für Vertrauen in die Volksvertretung zu werben. Hier geht’s zum Artikel.

Jetzt gibt’s wieder heimischen Spargel: Rezepte und Tipps rund um das königliche Gemüse

Der erste Spargelstich in der Pfalz wird von Feinschmeckern ebenso ersehnt wie von den meisten Menschen der Frühling ganz allgemein: Endlich ist wieder Spargelzeit! Tipps und Rezepte, etwa zum Spargelkochen ohne Reste. Hier geht’s zum Artikel.

Welche Rolle spielen die Kirchen noch?

Mit Ostern steht das wichtigste Fest des Christentums vor der Tür. Eine gute Gelegenheit, Vertreter der christlichen Kirchen zu fragen, ob sie noch gebraucht werden. Hier geht’s zum Artikel.