Ein Handyvideo sorgt in den sozialen Netzwerken für Furore. Zu sehen ist ein Wolf, der über einen Betonweg läuft. Aufgenommen hat es eine Autofahrerin, nach eigener Angabe am 25. Mai gegen 21 Uhr am Ortseingang von Baalborn im Kreis Kaiserslautern. Fachleute des Koordinationszentrums für Luchs und Wolf (Kluwo) in Trippstadt haben den Clip ausgewertet und bestätigen: Es handelt sich tatsächlich um einen Wolf. Auch im Wald können sich Mensch und Tier begegnen. Was aber tun, wenn man als Fahrradfahrer, Wanderer oder Spaziergänger auf einen Wolf trifft? Und was sollten Hundehalter, die mit ihrem Vierbeiner unterwegs sind, beachten? Kluwo-Leiter Julian Sandrini erklärt, worauf es ankommt. Den ausführlichen Artikel lesen Sie hier.