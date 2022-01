Das Gymnasium Edenkoben richtet ab dem Schuljahr 2023/24 eine Begys-Klasse ein. Dahinter steckt die Idee, leistungsstarke Schüler eines Jahrgangs eine Klassenstufe überspringen zu lassen. In der Praxis sieht das Ganze so aus, dass sie ab der Siebten Teil einer neuen Klasse werden. Sie werden die Unterrichtsinhalte in Mathe, Deutsch und anderen Fächern in drei statt in vier Jahren lernen. Landesweit gibt es 15 Einrichtungen mit Begys-Klassen, unter anderem in Speyer und Germersheim kann das Schuljahr verkürzt werden. Im Landkreis Südliche Weinstraße ist es das erste Gymnasium mit solch einem Angebot, das es auch nicht in Landau oder im Raum Neustadt bislang gibt.

