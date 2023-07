Das Innenministerium hat die neue Leiterin der Bußgeldstelle der Polizei in Speyer ohne Ausschreibung und Auswahlverfahren auf die Planstelle berufen und in die Besoldungsgruppe A15 befördert. Das hat das Ministerium jetzt indirekt eingeräumt. Korrekt wäre eine andere Reihenfolge gewesen. Bei mindestens zwei Beförderungen hat die Polizei-Abteilung im Innenministerium Regeln und Vorschriften arg gedehnt, um Personalkonflikte zu lösen. Die Abläufe erfolgten unsauber, jedenfalls so, wie sie nicht vorgesehen sind. „Exotisch und abenteuerlich“, so ein Insider. Ob dabei auch gegen das Recht verstoßen wurde, ist juristisch umstritten. Hier geht’s zur gesamten Geschichte.