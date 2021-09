Afghanen, die für westliche Organisationen arbeiteten, müssen jetzt in ihrem Land das Schlimmste befürchten. Dies ist die Geschichte eines Mannes, der an die Verheißung einer neuen Zukunft glaubte – und schon vor Jahren floh, weil er daheim nicht mehr sicher war.

Der Freiheit gedient

Überall sein Name. Auf den unzähligen Dokumenten, geziert mit militärischen Wappen: Usaf, Isaf, Nato. Auf dem Ausweis der GIZ, der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. Überall sein Gesicht. Auf unzähligen Gruppenfotos in die Kameras lächelnder Armee-Offiziere, Amerikaner stehen da, Afghanen, auch mal ein Pole, ein Franzose, ein Rumäne, ein Australier. Er breitet das alles aus bei unserem Treffen an seinem Wohnort in Rheinland-Pfalz, der hier nicht verraten werden soll. Weiterlesen