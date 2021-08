Der frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck sieht die Bundesrepublik auch nach dem Sieg der Taliban in der Pflicht, im Ausland Verantwortung zu übernehmen. In einem Interview mit der RHEINPFALZ sagte er, dies könne auch mit militärischen Kräften geschehen. „Es muss aber noch wie vor jeder Einzelfall geprüft und im Bundestag intensiv debattiert werden. Das gilt auch für Mali“, so Beck, der bereits 2007 gefordert hatte, mit den Taliban zu verhandeln. Dafür wurde er seinerzeit scharf kritisiert.

Er habe selbst Afghanistan besucht, so Beck gegenüber der RHEINPFALZ. Dabei sei ihm klargeworden, „dass es Leute bei den Taliban gab, die über den Tag hinaus gedacht haben, die eher pragmatisch waren“. Darauf habe er seinen Vorschlag gestützt, er sei dann „leider zerredet“ worden. Zum Interview