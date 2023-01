Eine „klare Antwort des Rechtsstaats“ angesichts von Angriffen auf Polizisten und Rettungskräfte hat der Beamtenbunds-Vorsitzende Ulrich Silberbach gefordert. Wegen einer „total unterbesetzten Justiz“ finde Strafverfolgung „nicht tatsächlich statt“, kritisierte Silberbach am Montag bei der DBB-Jahrestagung in Köln. Aktueller Hintergrund der Kritik sind die gewalttätigen Vorkommnisse während der Silvesternacht in Berlin und anderen Städten. Statt eines „Verhaltens- und Sprachkodex für Polizistinnen und Polizisten“ sei eine ausreichende Personal- und Sachausstattung notwendig, forderte Silberbach.

Zugleich warf Silberbach der Politik „Augenwischerei“ vor. „Versprechen Sie doch nichts, was Sie nicht halten können“, appellierte der DBB-Chef an die Bundesregierung und verwies beispielhaft auf den ab 2026 vorgesehenen gesetzlichen Anspruch von Grundschülern auf Ganztagsbetreuung. Dessen Umsetzung halten auch kommunale Verbände wegen Personalmangels für unrealistisch.