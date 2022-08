Es gibt Elektriker und Informatiker. Und es gibt Fachkräfte, die beide Handwerksbereiche beherrschen. Die Arbeitswelt, gerade in der industriellen Produktion, wird schließlich digitaler, immer mehr technische Geräte werden vernetzt und ferngesteuert. Die dreijährige Weiterbildung gibt es nach Angaben der Schulleiterin Petra Reuter landesweit nur an der Berufsbildenden Schule Südliche Weinstraße am Standort Bad Bergzabern. Weil auch Unternehmen aus der Branche deren Etablierung unterstützt haben. Kürzlich haben die ersten jungen Menschen die Fachschule Elektrotechnik mit Schwerpunkt Informationstechnik/Digitalisierung abgeschlossen.

