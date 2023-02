Der FC Bayern hat seine Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Die Münchner setzten sich am Samstag mit 3:0 gegen den VfL Bochum durch und zeigten sich in guter Form vor dem Champions-League-Spiel bei Paris Saint-Germain. Borussia Dortmund übernahm durch das 2:0 bei Werder Bremen vorerst Platz zwei. Die TSG 1899 Hoffenheim verlor das erste Spiel unter dem neuen Trainer Pellegrino Matarazzo mit 1:3 gegen Bayer Leverkusen. Ohne den gesperrten Trainer Christian Streich an der Seitenlinie kam der SC Freiburg zu einem 2:1 gegen den VfB Stuttgart, der 1. FSV Mainz 05 siegte mit 3:1 gegen den FC Augsburg.