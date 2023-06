Das dramatische Ende der Bundesliga-Saison ist noch gar nicht allzu lange her, da geht der Blick bereits in die neue Spielzeit. Meister FC Bayern München gastiert am ersten Spieltag der neuen Bundesligasaison bei Werder Bremen. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Spielplan der Deutschen Fußball Liga (DFL) hervor. Eigentlich sollten die Ansetzungen für die Spielzeit 2023/2024 erst um 12 Uhr bekanntgegeben werden. Die DFL veröffentlichte sie aber gut eine Stunde eher, nachdem die Pläne bereits zuvor bei Twitter verbreitet wurden. Die DFL war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Das Auftaktspiel zwischen Bremen und dem Rekordmeister eröffnet am 18. August um 20.30 Uhr die 61. Spielzeit. Keine anderen Klubs trafen laut DFL in der 60-jährigen Geschichte der höchsten Spielklasse häufiger aufeinander. Vizemeister Borussia Dortmund trifft am 19. oder 20. August auf den 1. FC Köln. Am zehnten Spieltag Anfang November kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Bayern München und Borussia Dortmund.

In der Zweiten Bundesliga, die bereits drei Wochen zuvor am 28. Juli startet, hat der Hamburger SV um 20.30 Uhr Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 zu Gast. Der 1. FC Kaiserslautern startet auf dem Betzenberg gegen St. Pauli in die neue Saison.