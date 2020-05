[Aktualisiert 12.30 Uhr] Nach wochenlangen coronabedingten Schließungen, Einschränkungen und Beschränkungen hat das bayerische Kabinett am Dienstag einen umfassenden Fahrplan für Lockerungen beschlossen. Welche Maßnahmen wann gelockert werden, hat der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und mehrere Minister am Mittag bekanntgegeben:

Ausgangsbeschränkungen und Heimbesuche

Ab dem 6. Mai werden die Ausgangsbeschränkungen in Kontaktbeschränkungen umgewandelt. Es ist erlaubt aus dem Haus zu gehen, auch ohne besonderen Grund. Aber das Kontaktverbot bleibt laut Söder bestehen. Partys und Freunde treffen seien weiterhin verboten. Aber Familienangehörige in gerader Linie zuhause oder draußen zu treffen, sei erlaubt. Ab dem 9. Mai werde es eine deutliche Lockerung in Altenheimen geben. Besuche werden wieder möglich sein, aber unter strengen Bedingungen, wie Söder betont. Bis dahin sollen sich die Einrichtungen und Heime vorbereiten.

Kitas und Schulen

Außerdem werden ab dem 6. Mai alle Spielplätze geöffnet. Ab dem 11. Mai dürfen Kinder mit erzieherischen Bedarf und Härtefälle wieder in Kitas betreut werden. Bis Pfingsten sollen rund 50 Prozent der Kinder wieder zurück in die Kitas dürfen. Familienministerin Caroline Trautner ergänzte, dass kranke Kinder nicht in Kitas gebracht werden dürfen. Private Spielgruppen sind auf Eigenverantwortung der Eltern erlaubt. Ab dem 25. Mai können Vorschulkinder in die Schule und Waldkindergärten öffnen. Vor Pfingsten sollen auch 50 Prozent der Schüler wieder zurück in den Schulen sein. Die Qualität der Abschlüsse soll genauso hoch sein wie in anderen Schuljahren, verspricht Söder. Es gebe bis Pfingsten eine gelockerte, digitale Präsenz-Pflicht für Schüler mit Eltern, die zu den Risikogruppen gehören.

Wirtschaft

Auch Bayern hebt die 800-Quadratmeter-Begrenzung für den Einzelhandel auf. Das gelte auch für große Einkaufszentren. Maskenpflicht herrsche trotzdem. Sollte es vereinzelt wieder hohe Infektionszahlen geben, können die Lockerungen individuell rückgängig gemacht werden. In der kommenden Woche öffnen Nagelstudios und Kosmetik unter ähnlichen Bedingungen wie Friseure. Bayern will an Pfingsten Hotel- und Gastronomie-Besuche zulassen, allerdings ohne bestimmte Bereiche wie etwa Sauna-Betrieb. Die schrittweise Öffnung der Hotels, Campingplätze und Ferienwohnungen gelte ab Pfingstsamstag. Ab dem 25. Mai wird auch die Gastronomie unter strengen Auflagen geöffnet. Gäste sollen etwa auch auf dem Weg zur Toilette oder beim Betreten der Restaurants Masken tragen. Restaurant-Betrieb wird vorerst bis 22 Uhr erlaubt sein. Ab 18. Mai dürfen Außenbereiche von Restaurants bis 20 Uhr öffnen. Außerdem kündigte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger finanzielle Hilfen für bayrische Unternehmen an und nannte unter anderen die Automobil-Industrie.

Zu weiteren Gebieten wie Sport- und Kultureinrichtungen will Markus Söder zu einem späteren Zeitpunkt Entscheidungen bekanntgeben. „Wir machen alles schrittweise. Wir machen es nicht überstürzt und später als andere“, sagte Söder auf am Dienstag zur Begründung der beschlossenen Maßnahmen. Die Erfolge seien eindeutig sichtbar gewesen, sodass es grünes Licht gegeben habe seitens von Experten, jetzt vorsichtige Lockerungen zuzulassen. Man wolle nichts überstürzen.

