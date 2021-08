Bayer Leverkusen hat Torhüter Lennart Grill bis zum Ende des Jahres 2021 an den norwegischen Erstligisten Brann Bergen verliehen. Der 22-Jährige hat beim Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. „Für Lennart ist es wichtig, als Stammtorhüter Spielpraxis zu sammeln. Er kann sich in Bergen sportlich weiterentwickeln, und auch die Auslandserfahrung wird ihm zusätzliche Impulse geben“, sagte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes.

Grill wechselte zur Saison 2020/21 vom Betzenberg nach Leverkusen. In der Profimannschaft des 1. FC Kaiserslautern absolvierte er seit 2016 51 Spiele. Bei Bayer Leverkusen waren es bisher lediglich vier Spiele. Grill ist in Idar-Oberstein geboren und hat in seiner Jugend unter anderen beim Mainz 05 und dem FCK gespielt.