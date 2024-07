Pendler zwischen Mannheim und Ludwigshafen müssen sich auf längeres Ungemach einstellen: Die Stadtbahnlinien 4, 7, 8 und 9 sind von Baumängeln betroffen, die jetzt an der Straßenbahnrampe der Konrad-Adenauer-Brücke auf Mannheimer Gemarkung festgestellt wurden. Eigentlich hätte die Strecke am 21. Juli wieder in Betrieb genommen werden sollen.

Bei dem auf Mannheimer Gemarkung stehenden Brückenbauwerk „Stadtbahnrampe Schlossgarten“ wurden bei routinemäßigen Bauwerksuntersuchungen erhebliche Schäden in Form von Rissen gefunden, so eine Mitteilung der Stadt Mannheim. Die Längsrisse wurden auf der Unterseite der Brückenplatte, im Verlauf der Spannglieder festgestellt. Die Stadtbahnrampe im Schlossgarten über die Südtangente, B36 und den Schlosspark wurde 1958 gebaut. Es handelt es sich um eine über acht Felder durchlaufende, im Bogen gebaute Brücke. Die Gesamtlänge liegt bei circa 143 Meter.

Bauarbeiten auf Ludwigshafener Seite für Untersuchung genutzt

Das Bauwerk, das ausschließlich dem Stadtbahnverkehr dient, ist derzeit nicht in Betrieb, weil die Konrad-Adenauer-Brücke wegen Bauarbeiten an der Hochstraße Süd derzeit für Stadtbahnen nicht nutzbar ist. Es sollte am 21. Juli jedoch wieder in Betrieb genommen werden, wenn der Überbau über die rnv-Gleise am Faktorhaus auf Ludwigshafener Seite fertig ist. „Die Wiederinbetriebnahme des Stadtbahnverkehrs über die Konrad-Adenauer-Brücke muss angesichts der neu entdeckten Schäden derzeit zurückgestellt werden“, so die Stadt.

Weitere Untersuchungen zum Schadensbild seien nötig. Dafür wurde bereits ein spezialisiertes Ingenieurbüro beauftragt. Die bevorstehende Begutachtung, Auswertung und Variantenprüfung wird voraussichtlich mehrere Monate in Anspruch nehmen.

Die Umleitungen

Unter der Adresse www.rnv-online.de/sommerbaustellen werden aktuelle Liniennetzpläne sowie Detailinformationen zu den Umleitungen veröffentlicht.

Die Linien 6/6A und 4/4A verbinden weiterhin Mannheim und Ludwigshafen über die Kurt-Schumacher-Brücke.

Die Haltestelle Berliner Platz kann bis auf Weiteres weder von Bussen noch von Bahnen angefahren werden. Die nächsten bedienten Haltestellen sind die Haltestelle Kaiser-Wilhelm-Straße (nicht barrierefrei) sowie für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste die Haltestelle Pfalzbau.

Die Haltestelle Mannheim Hauptbahnhof wird bis auf Weiteres nur von den Linien 1, 3, 5A sowie mit einzelnen Fahrten der Linie 5 im Spätverkehr und an Sonn- und Feiertagen angefahren.

Die Linie 7 bleibt in einen Mannheimer und Ludwigshafener Teil getrennt.