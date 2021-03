In Frankenthal stehen nach Angaben der Stadtverwaltung in den kommenden Tagen einige Sperrungen von Straßen und Plätzen an: Los geht es am Dienstag, 16. März, mit Kranarbeiten am Anwesen Wallonenstraße 17 (Ecke Lindenstraße), wo die Fahrbahn voraussichtlich bis Freitag, 9. April, teilweise wegen Kranarbeiten gesperrt werden muss. Die Durchfahrt bleibe gewährleistet. Ebenfalls Kranarbeiten sind der Grund für eine Sperrung am Mittwoch und Donnerstag, 17. und 18. März, in der Rathenaustraße. Sie wird zwischen der Johann-Klein-Straße und der Kopernikusstraße in westlicher Fahrtrichtung zur Einbahnstraße. Die Zufahrt aus der Johann-Klein-Straße sei aber im genannten Zeitraum möglich. Ab Mittwoch, 17. März, ist außerdem der Jahnplatz teilweise gesperrt. Die dortigen Kopfplatanen werden laut Stadt zurückgeschnitten. Diese Arbeiten sollen bis Ende dieser Woche dauern.