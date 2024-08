Wer nach Neuburg will, beziehungsweise die Gemeinde an der deutsch-französischen Grenze verlassen will, muss in den nächsten Wochen mehr Zeit einplanen. Dass die L556 nach Hagenbach saniert wird, ist schon länger bekannt. Jetzt kommen Einschränkungen im Bahnverkehr hinzu. Verbunden mit weiteren Unannehmlichkeiten. Mehr dazu lesen Sie hier.