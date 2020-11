Am Dienstag, 1. Dezember, beginnen die Arbeiten für die Sanierung einer Schadstelle im Anschlussbereich der K 25 an die Mobilstraße in Wörth.

Dafür muss die Anschlussstelle Mobilstraße für etwa eineinhalb Wochen teilweise gesperrt werden, so der Landesbetrieb Mobilität. Die Zufahrtmöglichkeit zum Industriegebiet Wörth-Oberwald sei aber während der gesamten Bauzeit gewährleistet. Der Verkehr in Richtung Landeshafen Wörth, Industriegebiet Wörth-Oberwald und B 9 wird mit Hilfe einer verkehrsabhängigen Ampelanlage geregelt. Der parallel verlaufenden Geh- und Radweg wird im Bereich der Baustelle vollständig gesperrt. Für Fußgänger und Radfahrer wird eine alternative Wegeführung hergestellt. Diese schließt sowohl am Beginn als auch am Ende der Baumaßnahme an den bestehenden Geh-/Radweg an.

Aufgrund der starken Beschädigung des Fahrbahnrandes in Fahrtrichtung K 25 ist die Sanierung der Schadstelle erforderlich um die Gebrauchstauglichkeit der Fahrbahn zu gewährleisten. Die Kosten für die etwa 40 Meter lange Baumaßnahme belaufen sich auf rund 40.000 Euro.