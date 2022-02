Die Baupreise in Deutschland werden aus Sicht der Branche voraussichtlich auch in diesem Jahr zulegen. Im vergangenen Jahr seien sie um 6 Prozent gestiegen - „das ist der stärkste Anstieg in über 20 Jahren gewesen“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes, Felix Pakleppa. In diesem Jahr rechnet der Verband mit einem Zuwachs von 4 Prozent. „Das heißt, es beruhigt sich etwas, die Preise steigen aber immer noch.“ Mit Abstand am stärksten verteuert habe sich Bauholz. Die Preise hätten sich 2021 annähernd verdoppelt. „Bei Kunst- und Dämmstoffen waren es etwa 30 bis 40 Prozent, bei Stahl 70 Prozent“, sagte Pakleppa.