Druckmittel gegen Grundbesitzer

In Offenbach soll kein Bauplatz mehr zu lange brachliegen. Die Gemeinde möchte die Eigentümer mit einer neuen Grundsteuer dazu animieren, Wohnraum zu schaffen. Damit betritt sie Neuland.

Kein Verschiebebahnhof bei Wohnungen

Wer Mietwohnungen baut, muss in Landau ein Drittel davon als bezahlbaren Wohnraum anbieten. Jetzt will ein Bauherr an zwei Stellen bauen, aber die preiswerteren Wohnungen nur an einer Stelle schaffen. Unterm Strich wäre es egal, doch das Bauamt und der Bauausschuss halten davon nichts. Die SPD hegt sogar einen schweren Verdacht.

„Gemüse kommt bei Kindern wirklich gut an“

Eine nigelnagelneue Küche, aber der Herd bleibt kalt. Dieses Schicksal war der Gäuschule über drei Jahre beschert. Doch seit Januar wird in der Mensa Mittagsessen kredenzt. Denn endlich ist ein Koch gefunden. Was plant Sascha Lerner in seiner neuen Wirkungsstätte?

Fünf Klassen können sich in Luft auflösen

Es gibt wieder mehr Schüler. Für die Gymnasiasten haben Landrat Brechtel (CDU) und die Schulbehörden einen Plan. Bei den Real- und Gesamtschulen warten sie dagegen ab.

Bei wiederkehrenden Beiträgen wird’s emotional

Im November stand der Ortsgemeinderat von Freckenfeld vor der Beschlussfassung zur Einführung wiederkehrender Beiträge. Es gab aber viele Detailfragen, die spontan nicht beantwortet werden konnten. Auch wollte man vor Einführung die Bürger informieren. Eine kluge Entscheidung, wie sich bei der Einwohnerversammlung zeigte.