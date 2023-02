Acht Baumstämme in einem Waldstück bei Mutterstadt sind mit Kaugummis beklebt worden. Förster Georg Spang appelliert an die Vernunft der Waldbesucher.

Es ist eklig und nicht lustig: Im Wald zwischen Mutterstadt und Limburgerhof klebt jemand Kaugummis an Bäume. Förster Georg Spang berichtet, es seien acht Bäume, die mit Dutzenden von Kaugummis verunstaltet seien – alle an viel begangenen Wegen und immer gut sichtbar für Spaziergänger. Es habe schon zahlreiche Beschwerden von Waldbesuchern in beiden Gemeinden gegeben. „Ich weiß nicht, was das soll“, sagt Spang. Wer sich im Wald kreativ betätigen wolle, könne gerne etwas mit Ästen, Zweigen, Blättern gestalten. Die seien Teile der Natur und deshalb verträglich. Aber Kaugummi ist Kunststoff, wird nicht abgebaut und belastet die Umwelt – und das ästhetische Gefühl der anderen Waldbesucher. Der Wald sei für die Bürger zur Erholung und Entspannung, nicht zum Ärgern über solche Frevel.