Ein Baum ist in St. Leon-Rot am Samstagmorgen auf die Fahrbahn der Kirrlacher Straße gefallen und hat dabei die Frontscheibe eines Autos zerstört. Glück hatte der Fahrer, dessen Opel vom etwa zwölf Meter langen Baum getroffen wurde: Außer einem großen Schrecken blieb der Mann unverletzt. Die Feuerwehr St. Leon zersägte den Baum und gab laut RHEINPFALZ-Informationen nach etwa 50 Minuten die gesperrte Straße wieder frei. Am Wagen entstand erheblicher Sachschaden.