Am Freitag, 25. September, 7 Uhr, eröffnet die Bauhaus AG im Gewerbegebiet Nord einen Fachmarkt mit Stadtgarten und befahrbarem Abhollager. 15 Fachgeschäfte aus den Bereichen Werkstatt, Haus und Garten bieten auf einer Fläche von 14.000 Quadratmetern ein Sortiment von über 160.000 Produkten an. Das Mannheimer Unternehmen hat rund 26 Millionen Euro in ihren 157. Standort in Deutschland investiert. 88 Arbeitsplätze sind entstanden. Bei einem Eröffnungsempfang am Mittwoch für geladene Gäste sagte Dieter Bien, Mitglied der Bauhaus-Geschäftsführung, auf die energieeffiziente Bauweise des in elf Monaten entstandenen Gebäudes hin. Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) bezeichnete den neuen Baumarkt als „großen Gewinn für Haßloch und die Region“. Haßlochs Erster Beigeordneter Tobias Meyer (CDU) nannte das größte Projekt der vergangenen zehn Jahre einen „Meilenstein“. Hier lesen Sie mehr.