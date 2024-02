Fall Perepelenko: Ende von Ausflügen in die Pfalz gefordert

Ein verurteilter Mörder flieht und ist seit dreieinhalb Monaten untergetaucht. Ein Gespräch mit einem Politiker, der mit beharrlichem Nachfragen verhindern will, dass so etwas noch einmal geschieht.

Tödliche Partynacht: Zeuginnen erinnern sich doch

Langsam geht der Prozess gegen einen 21-Jährigen, der am Rande einer Jahrgangsstufen-Party in Weingarten einen Jugendlichen niedergestochen und tödlich verletzt hatte, in die Zielgerade. Erneut mussten zwei Schwestern in den Zeugenstand.

Baugebiet: WG im Dorf

In jedem Baugebiet, das in den acht Landauer Stadtteilen entwickelt wird, ist standardmäßig ein Mehrfamilienhaus vorgesehen. Die Projekte selbst aber sind alles andere als Standard.

Vieles neu in der Südstadt

In der Landauer Südstadt gerät einiges in Bewegung. Zwei Straßen werden umgebaut, dazu wird der Verkehr im ganzen Quartier neu geregelt. Was sich verändern wird.

„Am Urlaub wird nicht gespart“

Eine Südpfälzerin hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Als „Reisedesignerin“ berät sie Kunden aus ganz Deutschland bei der Suche nach einem passenden Urlaubsdomizil. Mithilfe eines Fragebogens findet sie heraus, wo die Präferenzen liegen.

Platin für Ohrwurm

2007 kam das Lied auf den Markt, 2008 stand es auf Platz vier der deutschen Singlecharts und wurde viele Wochen lang dort gelistet. Auch heute noch ist „Das rote Pferd“ von Markus Becker ein Ohrwurm, der jetzt eine besondere Auszeichnung erhält.