Landwirtschafts- und Weinbauministerin Daniela Schmitt (FDP) will die Schäden durch Krähenvögel in den landwirtschaftlichen Betrieben in Rheinland-Pfalz vermindern. „Wir alle wollen regionale Produkte auf unseren Märkten und in den Supermarktregalen“, sagte die Ministerin in Mainz. „Aktuell erleben wir aber, dass unter anderem der Obstanbau in manchen Gebieten nahezu unmöglich wird“, sagte Schmitt.

Die Raben- und Saatkrähen verursachten erhebliche Schäden in landwirtschaftlichen Kulturen, insbesondere im Obstbau. Das bestätigt der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd, der für die Pfalz zuständig ist. Die stärksten Schäden durch Krähenvögel gebe es im Obstbau in Rheinhessen – warum ausgerechnet dort, sei unklar, so Verbandssprecher Andreas Köhr. Im Ackerbau litten vor allem Zuckerrüben, Mais und Tabak. Das seien Kulturen, die im Frühjahr gesät würden. Wenn die Saatkrähen aktiv werden – deren primäres Ziel gar nicht die Samen oder die frischen Keime sind, sondern Würmer und Insekten in den Feldern –, sind diese Pflanzen gerade gekeimt und empfindlich. Manchmal beschädigten die Tiere auch Bewässerungssysteme, pickten die Schläuche von Tröpfchenberegnungssystemen auf, um zu trinken.

Genau beziffern kann der Bauernverband die Schäden nicht. „Was uns gemeldet wird, entspricht sicherlich nicht dem, was draußen los ist“, sagt der Sprecher und gibt ein Rechenbeispiel aus dem Obstbau: Ein Totalschaden an einem Hektar Kirschen könne bei einem angenommenen Normal-Ertrag von sechs bis sieben Tonnen pro Hektar leicht bei einem fünfstelligen Betrag liegen. Die Krähen pickten nicht nur die Kirschen weg oder beschädigten die Früchte, sodass sie nicht mehr zu verwerten seien, sondern beschädigten auch die Bäume, brächen Äste ab, verunreinigten das Laub, zerrissen Schutznetze. Für den Landwirt hinge ein ganzer Rattenschwanz an einem Vogelschaden: Könne er keine Früchte liefern, leide auch das Vertrauen seiner Abnehmer – die Folgen bemerke er unter Umständen bis in die nächste Saison.

Schmitt hatte am Freitag erklärt: „Um kurzfristig Schäden zu vermeiden und die Population der Krähen zu erhalten, sind akustische Vergrämung und die gezielte Bejagung durch Entnahme von Einzeltieren sehr wirksame Instrumente.“ Bauernpräsident Eberhard Hartelt hatte allerdings schon im Mai geäußert, dass sich viele Maßnahmen aus Sicht der Landwirte eher nicht bewährt hätten: „Vergrämung durch Schussapparate, Vogelscheuchen und Vogelattrappen“ hätten beispielsweise nicht zum gewünschten Erfolg geführt.

Der Bauernverband hätte lieber handfestere Möglichkeiten: Er fordert unter anderem, dass schneller als bisher Sondergenehmigungen zum Abschuss von Saatkrähen erteilt werden. Diese gäbe es bisher oft erst, wenn bereits ein erheblicher Schaden vorliege. Saatkrähen sind als Art nicht gefährdet, stehen aber als Singvogelart unter generellem Schutz, sie dürfen also nicht geschossen werden.

Es würden Erleichterungen für die Bejagung angestrebt, hatte die Ministerin in der Vorwoche angekündigt. Mögliche Ausnahmen auch für die Saatkrähe müssten unbürokratisch und zeitnah erteilt werden, um Schäden rechtzeitig zu verhindern.