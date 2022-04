Der Speyerer Bauernmarkt, der traditionell am dritten Septemberwochenende auf der Maximilianstraße zwischen Dom und Altpörtel stattfindet, soll in diesem Jahr wieder über die Bühne gehen. Das hat Thomas Scherner, Vorsitzender des ausrichtenden Vereins Bauernmarkt Speyer, auf Anfrage bestätigt. „Es bleibt so wie gehabt, also beim dritten September-Wochenende vom 17. und 18. September.“ Die Vereinsmitglieder seien bereits angeschrieben und um Rückmeldung zu einer Teilnahme am Markt gebeten worden. „Ein paar haben abgesagt, altersbedingt und weil sie von Corona gebeutelt sind“, so Scherner. „Diese Nischen gilt es jetzt zu ersetzen.“ Rund 100 Teilnehmende habe es bei der letzten Markt-Auflage 2019 gegeben. Mit der Stadt Speyer sei der Verein ebenfalls schon im Gespräch um auszuloten, mit welchem Konzept der Markt im September stattfinden kann. „Sollte es Einlasskontrollen geben, können wir das aber nicht leisten und dann kann der Markt nicht stattfinden“, so Scherner. Er rechne jedoch nicht mit neuen Corona-Auflagen im Herbst.