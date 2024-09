Die Regenfälle vom Herbst bis in den Frühsommer hinein sorgten für schlechte Getreide- und Rapsernten. Wolfgang Sprau vom Lärchenhof oberhalb von Rimschweiler ist vergleichsweise gut davongekommen. Während der Weizen nur als Viehfutter taugt, hofft der Landwirt auf die Maisernte.

Das Amtsgericht hat die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Fischbacher Stargate Agentur mangels Masse abgelehnt. Die Gesellschaft wird liquidiert.

Weil schlechtes Wetter erwartet wird, versammeln sich die streikenden Tadano-Mitarbeiter am Mittwoch in der Zweibrücker Festhalle. Einen für die Mittagszeit geplanten Demonstrationszug durch die Stadt hat die IG Metall inzwischen abgesagt.

Cannabis rauchen ist legal und in Biergärten darf in der Regel auch geraucht werden. Warum also nicht auch einen Joint nach dem Brathähnchen mit Bier auf der Terrasse von Kuchems Brauhaus rauchen? „Der Konsum von Cannabis ist hier verboten“ gilt jedoch nicht nur auf der Brauhaus-Terrasse. Andere haben sich noch gar keine Gedanken gemacht, wie zu reagieren wäre.

Der Abriss und Neubau einer Schilderbrücke in der Schäferstraße wird im kommenden Jahr zu einer wochenlangen Straßensperrung führen. Rund 200.000 Euro soll die Sanierung der Wegweiser kosten. Über die Art der Umleitung hüllt sich die Verwaltung noch in Schweigen.

Der Plan, die Allee mit einem neuen Belag zu versehen, ist noch nicht vom Tisch. Nachdem ein Steinteppich im Stadtrat keine Mehrheit fand, wird nun umgeplant.

Was dem Schwarzwälder sein Kirschwasser soll dem Pirmasenser sein „Schlabbeflickerlikör“ werden. Ein Mitbringsel aus der Schuhstadt für Touristen, aber auch ein Beitrag zur Verbesserung des oft negativen Images in der Bevölkerung. Das waren die Gründe von Larissa Heim, eine Spezialität zu kreieren, die süffig ist und nach Heimat schmeckt.

Eine Mitarbeiterin der Bußgeldstelle in Zweibrücken ist mit ihrem Arbeitsumfeld nicht glücklich. Sie fühlt sich diskriminiert. Am Arbeitsgericht bekundet die Richterin Zweifel am Anliegen der Klägerin.

Ingrid Schwender ist eine taffe Seniorin. Mit 83 Jahren will sie sich noch nicht auf das „Altenteil“ zurückziehen, sondern mit Kreativität ihr Rentnerdasein auffüllen und aufwerten. Mit einem glitzernd-glänzenden Hobby, das viel Geduld und Fingerspitzengefühl voraussetzt.

Ein netter Ausflug ins Freizeitgebiet Contwig – dazu lädt das sommerliche Wetter der vergangenen Wochen ein. Vor Ort ist von Erholung und Spaß nicht mehr viel zu spüren. Müll und Glasscherben prägen das Bild. Die Gemeinde versucht, sich dagegenzustemmen.