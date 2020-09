Mit einer voll funktionsfähigen Handgranate in der Erntemaschine fuhr ein Bauer am Dienstagabend gegen 18 Uhr auf sein Anwesen auf dem Ormsheimer Hof. Wie die Stadtverwaltung erst am Mittwochnachmittag mitteilte, hatte der Landwirt den Sprengkörper beim Ernten eines Zwiebelfeldes unbemerkt aufgenommen. Zwei Mitarbeiter des kommunalen Vollzugsdiensts, den der Mann verständigte, hätten den Gefahrenbereich in einem Radius von 30 Metern gesichert. Da das Areal auf der Rückseite des Hofs gelegen habe, sei der Verkehr nicht beeinträchtigt gewesen. Ein Fachmann des Kampfmittelräumdiensts Rheinland-Pfalz habe die Handgranate vernichtet und entsorgt. Nur durch großes Glück sei sie nicht ausgelöst worden. Sehr wahrscheinlich stammte die Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg, die Optik lässt ein amerikanisches Modell vermuten, heißt es in einer Pressemitteilung.