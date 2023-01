Von einem Fahrradweg, einem verwaisten Bürogebäude sowie einem „Oma-Enkel-Opa-Tag“ mit bunten Bauklötzen.

Bienwald-Radweg: Etappensieg für BI

Seit den 90-er Jahren wird geplant, aber die letzte Entscheidung wird vor Gericht fallen. Wann? Das steht in den Sternen. Denn jetzt wurde einer Bürgerinitiative zunächst einmal höchstrichterlich bestätigt, dass sie überhaupt klagen darf. Aber es gibt auch andere Gründe.

Sammelunterkunft in Bürokomplex

Der Sicherheitsdienst hat seine Arbeit im verwaisten ehemaligen PVA-Gebäude in der Industriestraße in Landau aufgenommen. Die ersten Flüchtlinge sollen bald in die Sammelunterkunft einziehen.

Lego begeistert Jung und Alt

Der erste „Lego-Oma-Enkel-Opa-Tag“ im Haus der Familie in Bad Bergzabern war ein voller Erfolg. Knapp 50 Großeltern und ihre Enkelkinder bauten Allerlei aus den bunten Bausteinen. Ob am Ende eine ganze Stadt daraus wurde?