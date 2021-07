Die Eisenbahnstraße in Maximiliansau soll am 30. Juli wieder für den Verkehr freigegeben werden. Dies teilte Barbara Vogt von der Stadtverwaltung Wörth auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. „Die Arbeiten haben sich wegen des starken Regens verzögert“, so Vogt. Wegen des Regens konnte nicht geteert werden, weil die notwendigen Bodenverdichtungswerte nicht zu erreichen waren. Nach dem Teeren werden in der kommenden Woche noch die Fugen vergossen und die Markierungen angebracht.